Ölpreise legen zu

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 66,42 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im September stieg ebenfalls um 65 Cent auf 63,00 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) ermittelte für die vergangene Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände um 2,4 Millionen Barrel. Am Nachmittag werden die Zahlen des Energieministeriums veröffentlicht.

Ansonsten ist die Stimmung weiter durch große Unsicherheit mit Blick auf den Ukraine-Krieg geprägt. Trotz der Aussicht auf Verhandlungen gehen die Kämpfe weiter./jsl/la/jha/

