Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Besuch der Europäer bei Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Besuch der Europäer bei Trump:

"Die Europäer warben für ihre Forderungen, sie taten, was offensichtlich unvermeidbar ist bei Treffen mit Trump: Sie schmeichelten ihm, ja: Sie schleimten, um den Prahlhans im Weißen Haus zum Zuhören zu bringen. Das schien zu gelingen, er zeigte sich offen für die Ziele von Merz, Macron, Meloni, Starmer, Stubbe, Rutte und von der Leyen. Jetzt hängt alles davon ab, ob Putin sich bewegt. Es wäre das erste Mal überhaupt - doch für einen echten Frieden werden beide Seiten Kompromisse machen müssen. Bisher gibt es keinerlei Signale aus Moskau dafür, im Gegenteil: Dass Nato-Staaten sich an möglichen Friedenstruppen beteiligen, das schließt der weiter bombende Kreml kategorisch aus. Aber wer sonst soll denn eine solche Mission stemmen können?"/yyzz/DP/nas