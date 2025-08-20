Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Hamas/Verhandlungen

dpa-AFX · Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hamas/Verhandlungen:

"In den fast zwei Jahren des Gazakrieges wurde noch jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges von neuer Gewalt erstickt. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas mit ihrem Nein zu Kompromissen in den vergangenen Monaten nicht nur Israel und die USA, sondern auch die arabischen Vermittler Ägypten und Katar gegen sich aufgebracht hat. Die Terrorgruppe hatte den Bogen überspannt."/yyzz/DP/nas

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden