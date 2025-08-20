Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Hamas/Verhandlungen
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hamas/Verhandlungen:
"In den fast zwei Jahren des Gazakrieges wurde noch jede Hoffnung auf ein Ende des Krieges von neuer Gewalt erstickt. Nun gibt es wieder einen Funken Hoffnung, weil sich die Hamas in entscheidenden Punkten bewegt hat. Vieles spricht dafür, dass diesmal eine Einigung gelingen könnte. Das liegt vor allem daran, dass die Hamas mit ihrem Nein zu Kompromissen in den vergangenen Monaten nicht nur Israel und die USA, sondern auch die arabischen Vermittler Ägypten und Katar gegen sich aufgebracht hat. Die Terrorgruppe hatte den Bogen überspannt."/yyzz/DP/nas
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Wegen EU-AutozöllenChina prüft EU-Milchprodukte länger18. Aug. · dpa-AFX
Treffen zum UkrainekriegTrumps Gipfel mit Putin endet ohne Waffenruhe-Ankündigunge16. Aug. · dpa-AFX
Kreise: US-Regierung erwägt Beteiligung an Intel von etwa 10 Prozent18. Aug. · dpa-AFX
Weniger HürdenBundesfinanzministerium will private Investitionen erleichtern15. Aug. · dpa-AFX
'Spiegel': Ex-Finanzminister will nicht Bahnchef werdengestern, 14:30 Uhr · dpa-AFX