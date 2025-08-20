Vestas Wind Systems A/S: Mehr Planungssicherheit durch aktualisierte US-Steuergutschriften!

Am 15. August konnten Aktien aus dem Bereich der Grünen Energie, u. a. solche mit Fokus auf Solar- und Windenergie, mit relativer Stärke auf sich aufmerksam machen. Der Grund war, dass das US-Finanzministerium neue Richtlinien für Investitions- und Produktionssteuergutschriften herausgegeben hat, die von Entwicklern erneuerbarer Energien genutzt werden. Die neuen Regeln legen strengere Anforderungen fest, wann ein Projekt als begonnen gilt. Zuvor hatten sich Projekte für die Gutschriften qualifiziert, wenn die Entwickler mindestens 5 % der geplanten Projektkosten ausgegeben hatten. Nach den neuen Regeln wird diese 5 %-Vorschrift abgeschafft. Stattdessen müssen die Entwickler nachweisen, dass „physische Arbeit von wesentlicher Natur“ auf kontinuierlicher Basis stattgefunden hat. Nutznießer der steigenden Planungssicherheit ist auch eine Vestas Wind Systems A/S.

Der Hersteller von Windkraftanlagen berichtet über ein robustes Quartal Vestas Wind Systems A/S hat am 13. August 2025 den Halbjahresbericht veröffentlicht. Der Umsatz stieg demnach im 2. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,6 % auf 3,745 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis vor Sondereffekten (EBIT) erreichte 57 Mio. Euro, was zu einer EBIT-Marge von 1,5 % führte. Im Vergleich dazu war die EBIT-Marge im 2. Quartal 2024 noch negativ. Diese Verbesserung ist auf die bessere Leistung bei Onshore-Projekten und geringere Gewährleistungskosten zurückzuführen. Gleichzeitig wurden diese positiven Effekte durch die Anlaufkosten für die Offshore-Sparte und die neue V236-15.0 MW-Plattform teilweise kompensiert. Positive Entwicklungen in EMEA haben sich auch auf die Auftragsentwicklung ausgewirkt. Der kombinierte Auftragsbestand, bestehend aus Windturbinenaufträgen und Servicevereinbarungen, lag Ende Juni 2025 bei 67,3 Mrd. Euro. Damit ist der Konzern sehr robust aufgestellt.







Endlos Turbo Long 83,5416 open end: Basiswert Vestas Wind Systems A/S DY9NL7 Quelle: DZ BANK: Geld 20.08. 09:54:40, Brief 20.08. 09:54:40 7,04 EUR 7,05 EUR 3,68% Basiswertkurs: 134,70 DKK Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: CPH Equities , 09:38:11 Basispreis 83,5416 DKK Knock-Out-Barriere 83,5416 DKK Hebel -- Abstand zum Basispreis in % 37,98% Abstand zum Knock-Out in % 37,98% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

