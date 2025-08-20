Wadephul warnt China: Keine Eskalation um Taiwan

Berlin/Jakarta (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat bei einem Besuch in Indonesien vor den Folgen des chinesischen Vorgehens im Südchinesischen Meer und in der Taiwanstraße gewarnt.

Die wachsende militärische Entschlossenheit Chinas im Südchinesischen Meer bedrohe nicht nur die Sicherheit Asiens, sondern untergrabe die gesamte internationale regelbasierte Ordnung, sagte Wadephul am Mittwoch in einer Rede in Jakarta, die der Minister in englischer Sprache hielt. Dadurch seien auch wichtige Handelsrouten gefährdet. Jede Eskalation in der Taiwanstraße hätte zudem schwerwiegende Folgen für die globale Sicherheit und den Wohlstand und würde auch die deutschen und europäischen Interessen direkt berühren, sagte der CDU-Politiker. Die Regierung in Peking beansprucht weite Teile des Südchinesischen Meeres für sich und betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als abtrünnige Provinz.

