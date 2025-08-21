ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 104 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Ticket-GigantGewinn von CTS Eventim bricht ein - Jahresziele bestätigtheute, 08:00 Uhr · dpa-AFX
Aktienkurs sackt abCTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruchheute, 09:50 Uhr · dpa-AFX
Zukäufe und Kostendruck belasten Ticketvermarkter CTS Eventimheute, 08:47 Uhr · Reuters
Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken abheute, 08:22 Uhr · dpa-AFX
WochenausblickDax flirtet mit Rekordhoch - was nächste Woche wichtig wird15. Aug. · dpa-AFX