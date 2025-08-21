Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 104 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Das zweite Quartal sei von Kosten für die Integration der übernommenen Unternehmen SeeTickets und FranceBillet belastet worden, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Bezüglich der verfehlten Schätzungen merkte sie an, dass der Konsens wegen zu weniger Analystenbeiträge eher irrelevant sei./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:02 / UTC

