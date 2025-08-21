Werbung ausblenden

EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.08.2025 / 11:51 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/geschaeftsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/annual-reports.html

21.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der Mitteilung

2187094 21.08.2025 CET/CEST

Villeroy & Boch Vz
