EQS-News: More Impact AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit nahezu 100 % der Stimmen zu

21.08.2025 / 17:41 CET/CEST
More Impact AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit nahezu 100% der Stimmen zu
Frankfurt am Main, 21. August 2025 – Die Aktionäre der More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact") haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit nahezu 100 % der Stimmen (10 Nein-Stimmen, 172.038.888 Ja-Stimmen) verabschiedet. So wurden u. a. Prof. Dr. Stefan Hegemann und Prof. Dr. Zoltán Zomotor neu in den Aufsichtsrat gewählt. Des Weiteren wurde die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 für eventuelle Bar- oder Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss beschlossen. Zudem wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 2030 einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte im Gesamtnennbetrag von bis zu 250 Mio. EUR auszugeben. Insgesamt waren 65,91 % des stimmberechtigten Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten.
Die Tagesordnung und die Abstimmungsergebnisse der More Impact-Hauptversammlung stehen demnächst zum Download bereit unter https://moreimpactag.de/inhalt/investor-relations#hauptversammlung
Über dieMoreImpactAG
Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab.
Kontakt – Investor & Media Relations
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
moreimpact@edicto.de
21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|More Impact AG
|Mörfelder Landstraße 277 b
|60598 Frankfurt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 38076661
|E-Mail:
|info@moreimpactag.de
|Internet:
|https://moreimpactag.de
|ISIN:
|DE000A1PG979, DE000A40ZTM3
|WKN:
|A1PG97
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2187306
2187306 21.08.2025 CET/CEST