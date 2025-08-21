EQS-News: Voltabox AG (zukünftig Voltatron AG) übernimmt EKM vollständig und treibt Integration in den Konzern voran

EQS-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Voltabox AG (zukünftig Voltatron AG) übernimmt EKM vollständig und treibt Integration in den Konzern voran



21.08.2025 / 10:58 CET/CEST

Paderborn, 21. August 2025 – Die Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9), die künftig als Voltatron AG firmieren wird, hat mit der Unterzeichnung eines Anteilskaufvertrags die vollständige Kontrolle über die EKM Elektronik GmbH genommen. Der Konzern erhöhte den zuvor gehaltenen Anteil von 99 % auf 100 %. Der bisherige Minderheitsgesellschafter David Franke, zugleich Geschäftsführer der EKM, hat seinen verbleibenden Anteil von 1 % veräußert.

Die EKM ist ein hochspezialisierter Anbieter von Elektroniklösungen und Hersteller elektronischer Baugruppen, die unter anderem in stationären Energiespeichern, Traktionsbatterien, lebenserhaltender Medizintechnik sowie industrieller Mess- und Steuerungstechnik eingesetzt werden. David Franke hat die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und wird das Unternehmen auch zukünftig als Geschäftsführer weiterentwickeln.

Mit der nun vollständigen Kontrolle über die EKM vollzieht der Konzern einen wichtigen Schritt zur vertieften wirtschaftlichen und steuerlichen Integration. Auf dieser Basis wird im nächsten Schritt der am 8. Juli 2025 von der Hauptversammlung beschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Voltabox AG (zukünftig Voltatron AG) und der EKM Elektronik GmbH beurkundet. Dadurch können die Gewinne der EKM zukünftig vollständig im Konzern genutzt werden.

Den Erlös für seinen veräußerten Anteil an der EKM Elektronik GmbH hat David Franke unmittelbar in den Konzern investiert: Zu diesem Zweck hat die FAS Beratung und Vermögensverwaltung GmbH im Rahmen eines Aktienkaufvertrags bereits am 18. August 2025 mehr als 41.800 Voltabox-Aktien zu einem Kaufpreis von 5,26 Euro je Aktie an David Franke veräußert. Der Kaufpreis je Aktie entspricht dem Schlusskurs (Handelsplatz Frankfurt) am Tag der Beurkundung des Vertrags.

Florian Seitz, CFO der Voltabox AG (zukünftig Voltatron AG), kommentierte den erfolgreichen Abschluss des Vertrags wie folgt: „Mit dem Erwerb der restlichen Anteile an der EKM haben wir einen weiteren Meilenstein unserer Agenda umgesetzt. Dies ist ein logischer Schritt mit Blick auf den bevorstehenden Ergebnisabführungsvertrag. Wir schaffen damit die Grundlage für einen starken, profitablen Konzern, in dem wir die zukünftigen Gewinne der EKM optimal nutzen können.“

David Franke, Geschäftsführer der EKM, betonte: „Ich freue mich, dass unsere sehr gute Zusammenarbeit durch die vollständige Integration in den Konzern eine weitere wichtige Stufe genommen hat. Gemeinsam mit meinem motivierten Team bei der EKM möchte ich den zukünftigen Erfolg des Unternehmens aktiv mitgestalten. Mein Investment in die Aktien der Gesellschaft ist ein klares Bekenntnis zu diesem Kurs.“

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter von Batteriesystemen und komplexen Elektroniklösungen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt elektronische Baugruppen, Komponenten und Komplettsysteme, die u.a. in der Batterie- und Energiespeichertechnik, lebenserhaltenden Medizintechnik, im Maschinenbau, industriellen Mess- und Steuerungstechnik, IoT-Lösungen sowie Veranstaltungstechnik zum Einsatz kommen.

