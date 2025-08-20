Werbung ausblenden

EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Infrastruktur

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PFISTERER Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.08.2025 / 16:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025

Ort:

https://www.pfisterer.com/de/investoren

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.08.2025

Ort:

https://www.pfisterer.com/en/investors

20.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PFISTERER Holding SE
Rosenstr. 44
73650 Winterbach
Deutschland
Internet:www.pfisterer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2186606 20.08.2025 CET/CEST

