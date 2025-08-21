Nachfrage preisbewusster Kunden stimmt Walmart zuversichtlicher

New York (Reuters) - Die anhaltende Nachfrage preisbewusster Kunden stimmt den US-Einzelhandelsriesen Walmart zuversichtlicher.

Der Vorstand hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, wie Walmart am Donnerstag mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der weltgrößte Einzelhändler nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 3,75 und 4,75 Prozent, statt wie bisher erwartet drei bis vier Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie werde in einer Spanne von 2,52 bis 2,62 Dollar erwartet. Bislang hatte Walmart 2,50 bis 2,60 Dollar in Aussicht gestellt.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass der Konzern weiter von der zunehmenden Preissensibilität der US-Verbraucher profitiert. Der Umsatz übertraf mit 177,4 Milliarden Dollar die durchschnittliche Analystenschätzung von 176,16 Milliarden Dollar. Auch die um Sondereffekte bereinigten Erlöse auf vergleichbarer Fläche in den USA stiegen mit 4,6 Prozent stärker als erwartet. Ein starker Wachstumstreiber war das Online-Geschäft, dessen weltweite Umsätze im Quartal um 25 Prozent zulegten. Die Prognose für den Umsatz im dritten Quartal lag mit 168 Milliarden Dollar jedoch unter den Schätzungen der Wall Street von 176,33 Milliarden Dollar.

Die Zahlen waren mit Spannung erwartet worden, weil sich Anleger Hinweise erhofften, ob die US-Verbraucher wegen der Zölle ihre Ausgaben drosseln. Die Walmart-Aktien sanken im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent.

