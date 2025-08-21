Pkw-Dichte in Deutschland nimmt zu - Seit 2008 stetiger Anstieg

Berlin (Reuters) - In Deutschland gibt es immer mehr Autos. Zum Jahresanfang 2025 kamen auf 1000 Einwohner 590 Personenkraftwagen (Pkw), wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

Zum Vergleich; 2024 lag die Pkw-Dichte mit 588 Autos etwas niedriger, im Jahr 2023 betrug dieser Wert 587. "Seit 2008 ist die Pkw-Dichte stetig angestiegen", lautet das Fazit der Statistiker.

Die regionalen Unterschiede sind allerdings groß. Am höchsten ist die Pkw-Dichte in den westlichen Flächenländern Saarland (646 Pkw pro 1000 Einwohner), Rheinland-Pfalz (641) und Bayern (635). Die niedrigsten Werte weisen die Stadtstaaten Berlin (334), Bremen (427) und Hamburg (435) auf – "unter anderem wegen eines besonders dichten ÖPNV-Netzes", also öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn, Straßenbahn oder Bussen. Den niedrigsten Wert in einem Flächenland weist Sachsen mit 542 auf. Verglichen mit dem Vorjahr ist die Pkw-Dichte nicht in allen Bundesländern angestiegen: Einen Rückgang gab es in allen drei Stadtstaaten und in Hessen, wo sie von 623 auf 622 sank.

"Auch die Zahl der zugelassenen Autos in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht", fanden die Statistiker heraus. Zum Stichtag 1. Januar 2025 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hierzulande 49,3 Millionen Pkw zugelassen – so viele wie nie zuvor. Im Jahr davor waren es 49,1 Millionen. "Der Wandel hin zur Elektromobilität schlägt sich hier trotz steigender Zulassungszahlen nur geringfügig nieder", hieß es. Zum Jahresanfang waren 3,3 Prozent oder 1,65 Millionen zugelassene Pkw reine Elektroautos. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil noch 2,9 Prozent betragen.

Mit dem kontinuierlichen Anstieg der Pkw-Dichte geht den Angaben nach keine stetige Zunahme der CO2-Emissionen einher. Demnach wurden 2023 insgesamt 154,7 Millionen Tonnen CO2 im Straßenverkehr ausgestoßen, darunter 88,9 Millionen Tonnen von privaten Haushalten. Im Schnitt entsprach dies knapp 1,1 Tonnen CO2 pro Kopf. Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 nahmen die CO2-Emissionen im Straßenverkehr insgesamt um 13,8 Prozent ab, hieß es.

