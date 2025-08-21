Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 69,02 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 57 Cent mehr als am Dienstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/stk

