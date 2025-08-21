Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 69,02 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 57 Cent mehr als am Dienstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/stk
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Trotz Trumps Zöllen: Russland liefert weiter Öl an Indiengestern, 18:14 Uhr · dpa-AFX
Russland will Indien weiter Öl liefern - Treffen Putin-Modi angekündigtgestern, 11:01 Uhr · Reuters
Ungarn: Bekommen nach Angriff wieder Öl durch 'Druschba'-Pipelinegestern, 06:07 Uhr · dpa-AFX
Nord-Stream-Sabotage - Verdächtiger in Italien festgenommenheute, 12:21 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: EU importiert russisches LNG im Wert von 4,5 Milliarden Euro18. Aug. · dpa-AFX