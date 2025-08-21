Werbung ausblenden

Umfrage: Merz kann Trumps Ukraine-Kurs nicht beeinflussen

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nur 13 Prozent der Deutschen gehen einer Umfrage zufolge davon aus, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den US-Präsidenten Donald Trump in Fragen des Ukraine-Kriegs maßgeblich beeinflussen kann. 84 Prozent der Bundesbürger glauben das hingegen nicht, wie aus dem jüngsten "Trendbarometer" von RTL/ntv hervorgeht. Diese skeptische Haltung teilen sogar 73 Prozent der Anhänger von CDU und CSU.

Wie die Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa weiter ergab, rechnen 81 Prozent der Deutschen nicht mit einem baldigen Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew. Die Ukraine zum Verzicht auf russisch besetzte Gebiete aufzufordern, halten lediglich 18 Prozent der Befragten für richtig. Überdurchschnittlich hohe Zustimmung findet ein solcher Kurs in Ostdeutschland (38 Prozent) und bei den AfD-Anhängern (48 Prozent).

Für die Umfrage wurden zwischen dem 19. und 20. August 1.000 Menschen befragt./ax/DP/jha

