Deutsche BIP-Daten erwartet - Schwache Wirtschaft und Spardruck

dpa-AFX · Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Schwächelnde Wirtschaft, milliardenschwere Herausforderungen in Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz: Europas größte Volkswirtschaft Deutschland steht unter Druck. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes schrumpfte das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal zum Vorquartal um 0,1 Prozent.

An diesem Freitag (8.00 Uhr) informiert die Wiesbadener Behörde detaillierter über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Frühjahr. Mit Blick nach vorn rechnen Volkswirte damit, dass die höheren US-Zölle die exportorientierte deutsche Wirtschaft bremsen. Nach zwei Rezessionsjahren erwarten führende Wirtschaftsforschungsinstitute für 2025 allenfalls ein Mini-Wachstum.

Zudem gibt es vom Bundesamt Daten zu den Einnahmen und Ausgaben des deutschen Staates im ersten Halbjahr. Im Gesamtjahr 2024 hatte der Staat nach aktuellen Berechnungen gut 115,6 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Minus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung den jüngsten Zahlen zufolge bei 2,7 Prozent./ben/DP/mis

