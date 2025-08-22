EQS-AFR: Turbon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
22.08.2025 / 15:17 CET/CEST
Hiermit gibt die Turbon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort:
https://www.turbon.de/de/investor-relations/finanzberichte.aspx
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Turbon AG
|Zum Ludwigstal 14 - 16
|45527 Hattingen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.turbon.de
