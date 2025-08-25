Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE beschließt Aktienrückkauf

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE beschließt Aktienrückkauf

25.08.2025 / 15:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CEWE beschließt Aktienrückkauf

Oldenburg, 25. August 2025. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute beschlossen, im Zeitraum vom 26. August 2025 bis zum 17. April 2026 bis zu 250.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, eigene Aktien von insgesamt bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Juni 2022 zulässigen Zwecke verwendet werden.

Weitere Details werden von der CEWE Stiftung & Co. KGaA vor und während des Programms bekannt gegeben.

Mitteilende Person: Axel Weber

Leiter Investor Relations
CEWE Stiftung & Co. KGaA

email: IR@cewe.de

Ende der Insiderinformation

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)441 40 4-1
Fax:+49 (0)441 40 4-42 1
E-Mail:IR@cewe.de
Internet:www.cewe.de
ISIN:DE0005403901
WKN:540390
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2188214
Ende der MitteilungEQS News-Service

2188214 25.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CEWE
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden