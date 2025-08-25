EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE beschließt Aktienrückkauf

EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE beschließt Aktienrückkauf



25.08.2025 / 15:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE beschließt Aktienrückkauf

Oldenburg, 25. August 2025. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute beschlossen, im Zeitraum vom 26. August 2025 bis zum 17. April 2026 bis zu 250.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, eigene Aktien von insgesamt bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Juni 2022 zulässigen Zwecke verwendet werden.

Weitere Details werden von der CEWE Stiftung & Co. KGaA vor und während des Programms bekannt gegeben.

Mitteilende Person: Axel Weber

Leiter Investor Relations

CEWE Stiftung & Co. KGaA

email: IR@cewe.de

Ende der Insiderinformation

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2188214 25.08.2025 CET/CEST