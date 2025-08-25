Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 25.08.2025 / 15:16 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: CMD Update Recommendation: Kaufen from: 25.08.2025 Target price: EUR4,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,80. Zusammenfassung: Wir haben am Capital Markets Day von Verve in Stockholm teilgenommen. Die Geschäftsführung ging ausführlich auf das aktuelle Thema der Plattformvereinheitlichung und die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung ein. Verve richtete den Blick auch auf die Zukunft und hob die aktuelle M&A-Strategie sowie die Bemühungen zur Stärkung des Vertriebs hervor. Das Unternehmen lud außerdem einen Hauptredner ein, der fachkundige Einblicke in die Rolle von KI in der digitalen Werbung der Zukunft gab. Die Veranstaltung bestätigte unsere Einschätzung, dass Verve trotz der schmerzhaften Rückschläge im zweiten Quartal im sich entwickelnden Werbemarkt gut positioniert ist. Operatives Wachstum verläuft selten geradlinig, und Verve wird sich weiterhin bemühen, die aktuelle Performance mit Initiativen in Einklang zu bringen, die den Weg für langfristigen Erfolg in der Werbebranche ebnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,80 bei (Aufwärtspotenzial: 113%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.80 price target. Abstract: We attended Verve's Capital Markets Day in Stockholm. Management addressed the platform unification hot-topic and the impact on business performance in depth. Verve also kept the lens focused on the future, highlighting the current M&A posture and efforts to beef up the sales force. The company also hosted a key note speaker to share expert insights into the role of AI in digital advertising going forward. The event solidified our view that Verve is well positioned in the evolving ad market, despite the painful Q2 setbacks. Operational growth rarely follows a straight line, and Verve will continue to strain to balance current performance with initiatives that pave the way for long-term adland success. We remain Buy-rated on Verve with a EUR4.8 target price (upside: 113%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4e9cf7053f5229e4e0e2067e1d56aff4 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2188216 25.08.2025 CET/CEST °