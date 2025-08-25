Werbung ausblenden

Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

dpa-AFX · Uhr
    ^
Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

25.08.2025 / 15:16 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     CMD Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        25.08.2025
     Target price:                EUR4,80
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,80.

Zusammenfassung:
Wir haben am Capital Markets Day von Verve in Stockholm teilgenommen. Die
Geschäftsführung ging ausführlich auf das aktuelle Thema der
Plattformvereinheitlichung und die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung
ein. Verve richtete den Blick auch auf die Zukunft und hob die aktuelle
M&A-Strategie sowie die Bemühungen zur Stärkung des Vertriebs hervor. Das
Unternehmen lud außerdem einen Hauptredner ein, der fachkundige Einblicke in
die Rolle von KI in der digitalen Werbung der Zukunft gab. Die Veranstaltung
bestätigte unsere Einschätzung, dass Verve trotz der schmerzhaften
Rückschläge im zweiten Quartal im sich entwickelnden Werbemarkt gut
positioniert ist. Operatives Wachstum verläuft selten geradlinig, und Verve
wird sich weiterhin bemühen, die aktuelle Performance mit Initiativen in
Einklang zu bringen, die den Weg für langfristigen Erfolg in der
Werbebranche ebnen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Verve mit einem
unveränderten Kursziel von EUR4,80 bei (Aufwärtspotenzial: 113%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.80 price target.

Abstract:
We attended Verve's Capital Markets Day in Stockholm. Management addressed
the platform unification hot-topic and the impact on business performance in
depth. Verve also kept the lens focused on the future, highlighting the
current M&A posture and efforts to beef up the sales force. The company also
hosted a key note speaker to share expert insights into the role of AI in
digital advertising going forward. The event solidified our view that Verve
is well positioned in the evolving ad market, despite the painful Q2
setbacks. Operational growth rarely follows a straight line, and Verve will
continue to strain to balance current performance with initiatives that pave
the way for long-term adland success. We remain Buy-rated on Verve with a
EUR4.8 target price (upside: 113%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4e9cf7053f5229e4e0e2067e1d56aff4

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2188216 25.08.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verve Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden