TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. August 2025

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/25 14:30 USA: CFNA-Index 7/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 7/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25 SONSTIGE TERMINE USA: US-Präsident Donald Trump trifft den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen

