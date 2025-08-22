TAGESVORSCHAU: Termine am 22. August 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. August 2025
TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25 08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25 16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt Studie zur Klimaschädlichkeit des Kraftstoffs HVO100 vor 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest)
