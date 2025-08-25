Werbung ausblenden

EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.08.2025 / 15:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sabine
Nachname(n):Pfeffer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UNIQA Insurance Group AG

b) LEI

529900OOW8ELHOXWZP82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000821103

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,44 EUR750 Stück
12,46 EUR863 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,4507 EUR1.613,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

25.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG
MIC:XVIE

25.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet:www.uniqagroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100322 25.08.2025 CET/CEST

