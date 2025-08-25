EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.08.2025 / 15:49 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Sabine
|Nachname(n):
|Pfeffer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|UNIQA Insurance Group AG
b) LEI
|529900OOW8ELHOXWZP82
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000821103
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,44 EUR
|750 Stück
|12,46 EUR
|863 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,4507 EUR
|1.613,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|25.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE AG
|MIC:
|XVIE
25.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.uniqagroup.com
