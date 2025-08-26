EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.08.2025 / 09:37 CET/CEST
München, den 26.08.2025

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 22. August 2025 hat die Allianz SE insgesamt 66.751 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 20. März 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

DatumStück AktienDurchschnittskurs (EUR)
18.08.2025                             13.370                           373,9820  
19.08.2025                             13.335                           375,0222  
20.08.2025                             13.339                           375,0868  
21.08.2025                             13.348                           374,5887  
22.08.2025                             13.359                           374,2859  


Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 21. März 2025 bis einschließlich 22. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.644.439 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Allianz SE veröffentlicht (www.allianz.com).

Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
