EQS-PVR: Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Frauenthal Holding AG
Frauenthal Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.08.2025 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 25.8.2025
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Frauenthal Holding AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Hannes Winkler
4. Namen der Aktionäre: Ventana Holding GmbH
Tridelta GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
73,29 %
|
0,00 %
|
73,29 %
|
8 651 491
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
73,29 %
|
0,00 %
|
73,29 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000762406
|0
|6 341 102
|0,00 %
|73,29 %
|Subsumme A
|6 341 102
|73,29 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Hannes Winkler
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|2
|Ventana Holding GmbH
|1
|0,21 %
|0,00 %
|0,21 %
|3
|Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A.
|2
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|4
|Tridelta GmbH
|3
|73,08 %
|0,00 %
|73,08 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Mit Wirkung vom 21.08.2025 wurde die FT Holding GmbH als übertragende Gesellschaft auf die Tridelta GmbH als übernehmende Gesellschaft verschmolzen und ist erloschen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte (Gesamtposition der meldepflichtigen Person) ist unverändert. Durch die Verschmelzung sind 5.954.724 Aktien/Stimmrechte (rd 68,83%) von FT Holding GmbH an die Tridelta GmbH übertragen worden, die nun 6.322.910 Aktien/Stimmrechte (73,08%) direkt hält.
Wien am 25.8.2025
25.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2188346 25.08.2025 CET/CEST