Nasdaq-100 Index® - Sprungbrett genutzt!

Die letzten Handelstage standen beim Nasdaq-100® im Zeichen einer moderaten Korrektur. In der vergangenen Woche haben die US-Technologiewerte dabei die 50-Tages-Linie (akt. bei 22.906 Punkten) ausgelotet. Im Zusammenspiel mit dem unteren Bollinger Band (akt. bei 22.851 Punkten) und dem Tief vom 1. August (22.674 Punkte) entsteht auf diesem Level ein sehr markanter Haltebereich. Da ein Abgleiten unter diese Bastion das Risiko einer Topbildung spürbar erhöht, gilt es eine negative Weichenstellung in Zukunft zu verhindern. Interessant ist, dass das Aktienbarometer auf dieser Basis zuletzt ein „Hammer“-Umkehrmuster und einen Innenstab ausgeprägt hatte und dann zum Abschluss der vergangenen Woche die besonderen Kerzenformationen nach oben auflöste. Beide Kerzenmuster unterstreichen nochmals den unterstützenden Charakter der o. g. Haltemarken. Mit dem Anstieg über das Hoch der Hammerkerze (23.343 Punkte) wird das Ende der jüngsten Verschnaufpause signalisiert, was das bisherige Allzeithoch (23.969 Punkte) und das obere Bollinger Band (akt. bei 23.976 Punkten) wieder in den Mittelpunkt rückt.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

