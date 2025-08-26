Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform' - Ziel 1390 Dollar

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaming-Markt bleibe in Bewegung - in die richtige Richtung, schrieb Laurent Yoon am Dienstag in seinem Quartalsupdate. Netflix bleibe unangefochtener Marktführer, auch wenn Youtube etwas aufgeholt habe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC

