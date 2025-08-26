ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST