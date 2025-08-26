Werbung ausblenden

Deutsche essen weniger Fisch

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutschen essen trotz beständiger Preise weniger Fisch. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Fisch-Informationszentrums (FIZ), einem Hamburger Verband der deutschen Fischwirtschaft, hervor. Demnach fiel der Pro-Kopf-Verbrauch 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 13,4 auf 12,8 Kilogramm. Schon 2023 war ein Rückgang verzeichnet worden.

Gründe für den Rückgang gehen aus der Mitteilung nicht hervor. Das FIZ sprach davon, dass sich der Konsum auf Vorjahresniveau bewege.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium gab den Verbrauch von Fisch pro Kopf vorläufig mit 12,1 Kilogramm an - und damit niedriger. Die unterschiedliche Zahl ist dem FIZ bekannt. FIZ-Geschäftsführer Stefan Meyer verwies darauf, dass der Verband einen Sondereffekt aus Ende 2023, damals lagerten Hersteller Weißfisch wie Alaska-Seelachs ein, dem Berichtsjahr 2024 zugeordnet hatte.

Die Fischpreise lagen mit durchschnittlich mit 12,1 Euro pro Kilogramm auf dem Niveau von 2023. Geräucherter Fisch ist am teuersten. Am günstigsten ist Fisch in Konserven./lkm/DP/stw

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Agrarhandel
Baywa vor turbulenter Hauptversammlungheute, 06:08 Uhr · dpa-AFX
Baywa vor turbulenter Hauptversammlung
Trpbe finanzielle Lage
Warnsignal vom US-Kreditmarkt - Mehr Top-Kunden geraten in Verzuggestern, 15:42 Uhr · Reuters
Warnsignal vom US-Kreditmarkt - Mehr Top-Kunden geraten in Verzug
Wall Street
New York Ausblick: Durchatmen nach jüngster Zins-Euphoriegestern, 14:36 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Ruhiger Wochenauftakt
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in Londongestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London
US-Konzern
Neuer Kaffee-Riese geplant: Keurig Dr Pepper will JDE Peetsgestern, 13:09 Uhr · dpa-AFX
Neuer Kaffee-Riese geplant: Keurig Dr Pepper will JDE Peets
Weitere Artikel
Werbung ausblenden