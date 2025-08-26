Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Hoftex Group AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Hoftex Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Hoftex Group AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025

26.08.2025 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der VO (EU) Nr. 596/2014

Adhoc-Meldung

HOFTEX GROUP AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand der Hoftex Group AG teilt mit, dass sich nach vorläufigen Zahlen der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 auf rund 73,6 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 76,0 Mio. EUR) und das EBITDA auf 4,0 Mio. EUR (Vorjahreshalbjahr 5,5 Mio. EUR) belaufen.

Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ging davon aus, dass im ersten Halbjahr ein geringeres Umsatzniveau zu verzeichnen sein würde, gefolgt von einer erwarteten Erholung im weiteren Jahresverlauf. Aktuelle Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die prognostizierten Umsätze im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht in vollem Umfang realisiert werden können. Hauptursächlich hierfür ist die anhaltend schwache Nachfrage in den für die HOFTEX GROUP AG relevanten Marktsegmenten, insbesondere im Bereich Automotive sowie Bekleidung und Heimtextilien. Eine signifikante Markterholung wird im zweiten Halbjahr derzeit nicht erwartet.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Der Konzernumsatz wird nunmehr in einer Bandbreite von 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR erwartet (zuvor: 150,0 Mio. EUR bis 170,0 Mio. EUR). Der Prognosekorridor für das Konzern-EBITDA wird auf 8,0 Mio. EUR bis 10,0 Mio. EUR angepasst (zuvor: 13,0 Mio. EUR bis 15,0 Mio. EUR).

Umfassende Informationen zum Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2025 sowie zum Ausblick auf das Gesamtjahr werden plangemäß im Konzern-Halbjahresfinanzbericht am 29. August 2025 veröffentlicht.

Hof, 26. August 2025

Hoftex Group AG

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hoftex Group AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
Deutschland
Telefon:++49 9281 49-0
Fax:++49 9281 49-216
E-Mail:IR@hoftexgroup.com
Internet:www.hoftexgroup.com
ISIN:DE0006760002
WKN:676000
Börsen:Freiverkehr in München (m:access)
EQS News ID:2188766
Ende der MitteilungEQS News-Service

2188766 26.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HOFTEX GROUP
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden