ROUNDUP: Rohstoff-Abkommen zwischen Deutschland und Kanada

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Kanada wollen beim Abbau wichtiger Rohstoffe zum Herstellen etwa von Batterien, Elektromotoren und Windkraftanlagen enger zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der kanadische Energieminister Tim Hodgson unterzeichneten dazu in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung. Reiche sprach von einem Signal für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Für Unternehmen beider Länder seien stabile und verlässliche Lieferketten von zentraler Bedeutung.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der kanadischen Premierminister Mark Carney hatten die Vereinbarung kurz zuvor nach einem Gespräch angekündigt. Merz sagte, dies sei "ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken". Carney verwies auf den großen Reichtum seines Landes an solchen kritischen Rohstoffen und sprach etwa von Lithium und seltenen Erden.

Kooperation weiter ausbauen

Reiche sagte, deutsche Unternehmen arbeiteten bei der Rohstoffgewinnung bereits mit kanadischen Partnern zusammen. "Diese Kooperation wollen wir gezielt weiter ausbauen." Laut Ministerium sollen Rohstoffprojekte durch einen besseren Rahmen gefördert werden. Im Blick stehen auch Technologien zur Weiterverarbeitung und eine stärkere Vernetzung von Firmen beider Länder.

Hintergrund ist das Ziel, Wertschöpfungsketten auch außerhalb Chinas entstehen zu lassen. Die Regierung in Peking hatte im April mit Exportkontrollen auf sieben seltene Erden Besorgnis ausgelöst. China ist Weltmarktführer für diese Rohstoffe, die als unabdingbar für Elektromotoren und Laptops gelten./ax/mfi/sk/sam/DP/stw