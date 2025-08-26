USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli nicht so stark gesunken wie erwartet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 2,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,8 Prozent gerechnet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um 9,4 Prozent gesunken.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen ein Auftragsplus von 1,1 Prozent. Volkswirte wurden auch hier positiv überrascht; sie hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Insgesamt sollten die Konjunktursorgen mit diesen Zahlen wohl kaum größer werden, schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Das zeigt auch ein Blick auf die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs. Sie zogen ebenfalls um 1,1 Prozent an. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./la/mis