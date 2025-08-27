Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Habecks Rückzug

dpa-AFX · Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Habecks Rückzug:

"Indem er dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) 'fetischhafte(s) Wurstgefresse' zuschrieb und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) vorwarf, sie habe 'immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten', ist Habeck unter die Gürtellinie gegangen. Von einigen ist man solche verbalen Eskalationen gewohnt. Bei Habeck ist das anders. Sein verbitterter Abschied ist daher besonders tragisch. Statt stiller Größe hinterlässt Habeck eine Mischung aus Selbstrechtfertigung, Groll und Hoffnung, dass man ihm auf einer neuen Bühne zuhört. Wie es anders gehen kann, zeigt Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD). Er sitzt mittlerweile als Hinterbänkler im Bundestag. Dabei hätte auch er allen Grund dazu, verletzt und wütend zu sein. Doch Scholz trägt seine neue Rolle mit Würde - und zeigt damit die Größe, die man eigentlich auch von Robert Habeck erwartet hätte."/yyzz/DP/stw

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden