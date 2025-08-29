AKTIE IM FOKUS: Tonies setzen Erholungsrally fort - MWB lobt Toniebox 2

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Tonies haben ihre Erholungsrally am Freitag fortgesetzt. Seit Ankündigung der Toniebox 2 und von Tonieplay am Mittwoch kletterten die Papiere der Audio-Plattform für Kinder um 23 Prozent auf 7,24 Euro. Das ist das höchste Niveau seit Januar.

Analyst Oliver Wojahn von MWB Research hob sein Kursziel inzwischen auf 11,70 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Tonies komme am 15. September in Europa mit seiner bisher größten Produktinnovation an den Markt, so der Experte. Die Vorabaufträge erschienen bereits sehr stark zu sein. Mit zahlreichen Neuerungen erweitere man die Zielgruppe von bisher 3 bis 7 Jährigen auf eine Altersspanne von 1 bis 9 Jahren. Er geht "konservativ geschätzt" davon aus, dass der Kundenertragswert (Customer Lifetime Value) um ein Drittel ansteigt.

Für die Anleger der ersten Stunde ist Tonies bisher ein Verlustgeschäft. Die Papiere kletterten nach ihrem Börsenstart im November 2021 zwar zunächst auf einen Rekord von 14,20 Euro, brachen aber anschließend bis auf 3,48 Euro im Juli 2022 ein. Seither sind sie - bei zwischenzeitlichen Rückschlägen - auf dem Erholungspfad./ag/stk

