Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
TAG Immobilien
TAG Immobilien (ADR)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden