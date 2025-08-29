ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET
