Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet freundlich in den September

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den September gestartet. Stützend wirkten Nachrichten aus China. Dort hellte sich laut dem RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) die Stimmung unter den kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelsstreits mit den USA überraschend stark auf. Das deutet auf ein Anziehen der Wirtschaftsaktivitäten in diesem Bereich im August hin, während dem staatlichen Einkaufsmanagerindex zufolge die Stimmung in den großen und staatlichen Industrie schlecht blieb. Zudem überzeugte der Handelsriese Alibaba mit einem Umsatzsprung bei KI-bezogenen Produkten.

Ansonsten aber bleibt die Unsicherheit vorerst hoch, und von den US-Börsen werden zum Wochenstart keine Impulse ausgehen. Sie bleiben feiertagsbedingt geschlossen.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 23.995 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 30.425 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,3 Prozent hoch auf 5.366 Zähler.

"Für den Dax geht es weiter darum, die 24.000er Marke nicht allzu weit aus den Augen zu verlieren, um kein Korrektursignal auszusenden", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets das Börsengeschehen hierzulande. Damit ist gemeint, dass dann weitere Kursverluste drohen würden.

Der Börsenmonat September gilt allgemein als kein besonders guter. Laut IG-Markets-Experte Christian Henke ist seine Bilanz "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor im Oktober der "goldene Herbst" womöglich wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte./ck/mis