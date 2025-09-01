DAX-FLASH: Verhaltener September-Auftakt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 23.952 Punkte. Damit würde der Leitindex knapp unter der 24.000-Punkte-Marke verbleiben, unter die er in der Vorwoche abgerutscht war. Über dieser bleibt der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Sichtweite.

Impulse für eine Annäherung an die Bestmarke werden am Montag zunächst nicht aus den USA erwartet. Denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September - einem Monat, der unter Anlegern nicht gerade beliebt ist. Die September-Bilanz ist laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder einmal ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

Experten von JPMorgan glauben aber, dass eine sechsmonatige Konsolidierung europäischer Aktien zeitnah enden könnte. "Wir glauben, dass sich der Zeitpunkt nähert, wieder in der Eurozone zu investieren", schrieb am Morgen der Stratege Mislav Matejka. In den nächsten ein bis zwei Monaten sieht er die Chance auf eine Kaufgelegenheit, sofern in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht etwas mehr Klarheit geschaffen wird. Aktuell wirft ein Gerichtsentscheid in den USA Fragen zur Wirksamkeit von Donald Trumps Importzöllen auf./tih/zb