EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.09.2025 / 08:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lobelia Lux S.à r.l.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Henning Nachname(n): Kreke Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Douglas AG

b) LEI

529900RLJJSL6ZU4P947

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BEAU1Y4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,424874 EUR 248.497,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,424874 EUR 248.497,48 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: Douglas AG Luise-Rainer-Strasse 7-11 40235 Düsseldorf Deutschland

