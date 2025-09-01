Werbung ausblenden

EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2025 / 08:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lobelia Lux S.à r.l.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Henning
Nachname(n): Kreke
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Douglas AG

b) LEI
529900RLJJSL6ZU4P947 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BEAU1Y4

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,424874 EUR 248.497,48 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,424874 EUR 248.497,48 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland

Douglas
