EQS-News: Bitcoin Group SE: Hauptversammlung beschließt erneut Dividende von EUR 0,10 je Aktie – Plattform-Relaunch geplant

Bitcoin Group SE: Hauptversammlung beschließt erneut Dividende von EUR 0,10 je Aktie – Plattform-Relaunch geplant



01.09.2025 / 08:00 CET/CEST

Herford, 01. September 2025 – Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 erfolgreich durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Tagesordnung mit großen Mehrheiten zu. Insgesamt waren 34,27 % des Grundkapitals bei der in Präsenz stattfindenden Hauptversammlung anwesend.

Der Vorstand blickte in seinen Ausführungen auf ein Jahr zurück, das einen markanten Wendepunkt für die globale Kryptoindustrie und ebenso für die Bitcoin Group darstellte. In einem dynamischen Marktumfeld, das von tiefgreifenden strukturellen Veränderungen geprägt war und die regulatorische Reife sowie die institutionelle Bedeutung der Branche wesentlich voranbrachte, entwickelte sich die Bitcoin Group trotz geopolitischer und konjunktureller Unsicherheiten erfreulich und über den Erwartungen. Ungeachtet vielfältiger Herausforderungen präsentierte der Vorstand den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären erneut eine grundsolide Bilanz.

Das Eigenkapital der Bitcoin Group SE erhöhte sich zum 31. Dezember 2024 im Jahresvergleich um 102 % von EUR 137,9 Mio. auf EUR 278,2 Mio. Der Wert der Netto-Krypto-Eigenbestände verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 durch den Kursanstieg am Kryptomarkt erneut einen Sprung um 122 % auf EUR 366,0 Mio. nach EUR 164,8 Mio. zum 31. Dezember 2023. Die hervorragende bilanzielle Lage erlaubt es, wie in den beiden Vorjahren, eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie auszuschütten.

Ausblickend ging der Vorstand auch auf den geplanten Neuaufbau der Trading-Plattform ein, mit der die Bitcoin Group einen klaren Schritt zu einer modernen, skalierbaren Handelsarchitektur machen wird, verbunden mit einem erweiterten Produktangebot und der Ansprache neuer Zielgruppen.

Moritz Eckert, CEO der Bitcoin Group SE, kommentiert: „2024 war für die Bitcoin Group ein Jahr der strategischen Neuausrichtung mit dem klaren Ziel, unsere Marktposition im Krypto- und Finanzsektor nachhaltig zu stärken. Wir sind jetzt dabei, ein neues Setup aufzubauen und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr unseren Kunden ein deutlich attraktiveres Produkt anbieten können. Firmen aus dem Mittelstand und Family Offices möchten wir mit dem Relaunch ein dezidiertes Angebot machen, was auf diese Kundengruppen zugeschnitten ist. Auch wenn die damit verbundenen Investitionen das Ergebnis 2025 vorübergehend belasten werden, schaffen sie die Grundlage für eine zukunftssichere Ausrichtung. Wir stehen für Verlässlichkeit, regulatorische Exzellenz und technologische Innovation ‚Made in Germany‘.“

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Bitcoin Group SE unter bitcoingroup.com in der Rubrik Hauptversammlung abrufbar.

Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfen (letztjährige Prüfung zum Stichtag 14. Januar 2025). Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

Kontakt:

Bitcoin Group SE

Michael Nowak

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2025@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

