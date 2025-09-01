Pfandbriefbanken spüren Belebung bei Immobilienfinanzierung - 17 % mehr Kredite

Berlin (Reuters) - Die deutschen Pfandbriefbanken profitieren von der anziehenden Immobilienfinanzierung.

Im ersten Halbjahr vergaben die Institute Darlehen von 70,1 Milliarden Euro und damit 17 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) am Montag mitteilte. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von der starken Nachfrage nach Krediten für Wohnimmobilien. Hier legte das Neugeschäft um 22 Prozent auf 46,0 Milliarden Euro zu. Die Finanzierungen von Gewerbeimmobilien stiegen dagegen moderater um 8,6 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

"Offenbar haben sich Investoren und Privathaushalte inzwischen auf das neue Zinsniveau eingestellt", sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Dieses sei im langfristigen Vergleich günstig. Die Belebung auf dem Immobilienfinanzierungsmarkt gehe weiter. Der Verband rechnet damit, dass sich die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. "Das Wachstum wird sich dabei weiter vor allem aus der Vergabe von Wohnimmobiliendarlehen speisen." Unsicherheitsfaktoren blieben jedoch das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld.

Bei den Wohnimmobilien fiel der Anstieg bei Darlehen für Mehrfamilienhäuser mit einem Plus von gut 30 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro besonders stark aus. Finanzierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern wuchsen um knapp 22 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro, von Eigentumswohnungen um 17,7 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro. Im Gewerbebereich legten die Finanzierungen für Büroimmobilien, die knapp die Hälfte des Volumens ausmachen, nur leicht um 1,7 Prozent zu. Kredite für Einzelhandelsimmobilien verzeichneten dagegen ein Plus von 13,6 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro.

