Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Herbst der Reformen

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Herbst der Reformen:

"Zur Debatte stehen die Erhöhung des Rentenalters, der Investitionsstau, die Bevorteilung der Erben großer Vermögen, die wackelige Finanzierung der Gesundheitsvorsorge und der Pflege im Alter - um nur einige Kernprobleme zu nennen. Erste Schlagabtausche lassen allerdings an das unrühmliche Ende der verflossenen Ampelkoalition erinnern. Wem das zupasskommt, lässt sich ausdenken. Dabei wären Bürgerinnen und Bürger sehr wohl zu Einschränkungen bereit, wenn es auf gerechte Lösungen hinausliefe, die als solche freilich auch vermittelt werden müssten."/yyzz/DP/he

