TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2025

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: PVA TePla, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR
01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25

SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt

11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin

BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

