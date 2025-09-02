TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN DEU: PVA TePla, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: Verbraucherpreise 8/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 08:30 HUN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 11:00 ITA: Erzeugerpreise 7/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 7/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 7/25 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Thüringer Wirtschaftskongress «erwicon» zum Thema «Regionalität als Erfolgsfaktor», Erfurt 11:00 DEU: Pk der Dehoga «Wo steht das Gastgewerbe? Was muss sich ändern?», Berlin BRA: Beginn der Urteilsfindung gegen Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro und Mitangeklagte

