Kryptowährung im Bärenmarkt

Bitcoins Kurs unter 70.000 Dollar – das wird jetzt wichtig

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Bitcoin weitet seine Verluste aus - und mittlerweile zeigt das Chartbild klar, dass die Kryptowährung in einem Bärenmarkt steckt. An welchen Unterstützungen der Trend enden könnte und was der neue Fed-Chef mit dem Abverkauf zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Videoanalyse.

Artikel teilen:

Bitcoin taumelt immer weiter abwärts. Vom Rekordhoch aus hat der Kurs über 40 Prozent verloren. Die jüngsten Verluste resultierten aus der Nominierung Kevin Warshs als künftiger Fed-Chef - ein Schritt, der die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik grundlegend verändert hat und an den Märkten für erhebliche Verunsicherung sorgt.

Mit dieser jüngsten Bewegung ist nun klar: Bitcoin befindet sich in einem Bärenmarkt. Wie tief es nun für den Kurs möglicherweise gehen kann, erfahrt ihr in dieser Videoanalyse.

Dabei analysieren wir zunächst, wofür der designierte Fed-Chef Warsh geldpolitisch steht, warum seine Haltung zur Notenbankbilanz und zu Liquidität für Krypto-Assets und Edelmetalle besonders kritisch ist und wie realistisch eine straffere oder zugleich wachstumsorientierte Politik tatsächlich ist. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die Spannungen zwischen Regierung und Fed, alternative Inflationsdaten und die Rolle des Bankensektors bei der Staatsfinanzierung.

Kryptowährung im Bärenmarkt
Bitcoins Kurs unter 70.000 Dollar – das wird jetzt wichtigheute · 11:49 Uhr · onvista
Ein roter Bitcoin-Kurs, dahinter arbeitet jemand an einem Laptop.
Kolumne von Alexander Mayer
Gibt Gold die Richtung für Bitcoin vor? Das spricht dafür31.01.2026 · 09:00 Uhr · decentralist.de
Bitcoin
Neue Regulierung
US-Krypto-Gesetz: Es geht um viele Billionen Dollar Wachstumspotenzial29.01.2026 · 17:11 Uhr · onvista
Ein Justizhammer sowie ein Bitcoin sind zu sehen.
Kolumne von Alexander Mayer
Steigende Renditen, steigende Risiken – was Japans Krise für Bitcoin bedeutet24.01.2026 · 08:36 Uhr · decentralist.de
Steigende Renditen, steigende Risiken – was Japans Krise für Bitcoin bedeutet

Nachfolgend widmen wir uns der aktuellen charttechnischen Lage von Bitcoin, den wichtigen Unterstützungszonen, historischen Parallelen zu früheren Bärenmärkten und der Frage, wo ein möglicher Boden liegen könnte.

Abschließend ordnen wir ein, welche Szenarien bis zum möglichen Regimewechsel im Mai realistisch sind, wie sich die globale Schuldenkrise auf die Märkte auswirkt – und ab wann ein neuer Aufwärtstrend wieder plausibel werden könnte. Eine nüchterne Einordnung zwischen Geldpolitik, Marktpsychologie und langfristigen Perspektiven für Bitcoin und Krypto-Investoren.

Krypto-Abverkauf
Dieses Level bei Bitcoin bleibt kurzfristig entscheidendgestern · 15:01 Uhr · onvista
Bitcoin
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Krypto-Abverkauf
Dieses Level bei Bitcoin bleibt kurzfristig entscheidendgestern, 15:01 Uhr · onvista
Bitcoin
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash
Crash am Kryptomarkt
Bitcoin-Kurs fällt deutlich unter 80.000 Dollar31. Jan. · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist vor roten Pfeilen zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News