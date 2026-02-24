Dax pendelt um 25.000 Punkte

Vorbörse 24.02.2026

Nach dem schwachen Vortag im Zuge erneuter Zoll-Unsicherheit, KI-Konkurrenzsorgen und geopolitischer Spannungen dürfte der Dax  am Dienstag eine Stabilisierung etwas über der 25.000-Punkte-Marke versuchen. Anleger bleiben aber vorsichtig. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.031 Punkte.

"Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus Zöllen und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion.

US-Markt verzeichnet Verluste 

Die US-Aktienmärkte haben einen Fehlstart in die neue Börsenwoche hingelegt. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hieß es aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss 1,66 Prozent im Minus mit 48.804 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,04 Prozent auf 6.838 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,21 Prozent auf 24.709 Punkte abwärts.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.804- 1,66 Prozent
S&P 5006.838- 1,04 Prozent
Nasdaq 24.709-1,21 Prozent

Asiens Märkte zeigen sich un­ein­heit­lich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Neue Zollunsicherheiten und Sorgen, dass KI traditionelle IT-Sektoren wie Software und IT-Dienstleistung durch Konkurrenz schwer unter Druck bringen könnten, hatten bereits die US-Börsen belastet. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone sank zuletzt um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann zwar gut ein Prozent, allerdings war hier auch wegen des Neujahrsfestes gut eine Woche nicht gehandelt worden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende um knapp ein Prozent zu. In Tokio war indes am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.335+ 0,91 Prozent
Hang Seng26.546- 1,98 Prozent
CSI 3004.709+ 1,03 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,63- 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2.70- 0,013 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4.04+ 0,017 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1782- 0,06 Prozent
Dollar in Yen155,15+ 0,28 Prozent
Euro in Yen182,79+ 0,22 Prozent

Rohöl

SortePreisVeränderung
Brent72,00+ 0,51 USD
WTI66,79+ 0,48 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 5 (6,50) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 377 (270) EUR - 'HALTEN'

- WDH/UBS SENKT GERRESHEIMER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 12,90 (29) EUR

- RBC STARTET CARLYLE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 67 USD

- RBC STARTET BLACKSTONE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 179 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 11 (9,90) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 11 (10) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT RIO TINTO AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 6600 (6885) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 270 (340) DKK - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1300 (1070) PENCE - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 97,50 (99,10) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ASHMORE GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 285 (170) PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AEGON AUF 8,40 (8) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT JOHNSON MATTHEY AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 2000 (2250) PENCE

- JPMORGAN SENKT NOVO NORDISK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 250 (350) DKK

- JPMORGAN SETZT AEGON AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- PEEL HUNT STARTET CHEMRING GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 600 PENCE

- PEEL HUNT STARTET COHORT MIT 'BUY' - ZIEL 1430 PENCE

- PEEL HUNT STARTET QINETIQ MIT 'HOLD' - ZIEL 500 PENCE

- UBS SENKT ELIA GROUP AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 144 EUR

- UBS SENKT GALENICA AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 86 (85) CHF

- WDH/RBC STARTET ELIS MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 27,50 EUR

Termine Unternehmen

05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26

07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day

17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen

22:05 USA: HP, Q1-Zahlen 

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

