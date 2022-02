3 Wege, wie Engpässe in der Lieferkette Roku teuer zu stehen kommen

Roku gab nach Börsenschluss letzten Donnerstag, den 17. Februar, die Ergebnisse zum vierten Quartal und das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Die Ergebnisse zeigen, dass Roku weiterhin Probleme mit Lieferengpässen hat, die durch die Pandemie verursacht werden.

Die Auswirkungen schaden Roku in mehr als einer Hinsicht. Hier sind drei Möglichkeiten, wie Roku durch Lieferengpässe geschädigt wird.

1. Die Partner von Roku produzieren weniger Fernseher

Roku arbeitet mit Herstellerpartnern zusammen, um Roku-Fernseher zu produzieren. Auf diesen Fernsehern ist die Plattform von Roku als Betriebssystem integriert. Die Partnerschaft hilft Roku, neue Kunden zu gewinnen und senkt die Kosten für die TV-Hersteller, weil Roku das Betriebssystem entwickelt.

Während der Pandemie hatten die Partner von Roku Schwierigkeiten mit steigenden Transportkosten und einem Mangel an Panelen. Infolgedessen sind die Fernsehpreise für die Verbraucher gestiegen, wodurch die Nachfrage gesunken ist und Roku weniger Umsatz gemacht hat.

2. Sinkende Nachfrage von Werbetreibenden

Interessanterweise erzielt Roku seine Einnahmen auf verschiedene Weise, z. B. durch den Verkauf seiner Player, durch prozentuale Anteile von Streaming-Anbietern, wenn die Verbraucher ein Abonnement über die Roku-Plattform abschließen, und durch Werbung, die den Zuschauern über Roku gezeigt wird.

Engpässe in der Lieferkette verringern die Nachfrage von Werbetreibenden. Das macht intuitiv Sinn. Es gibt wenig Grund, für Werbung zu bezahlen, wenn du mit der organischen Kundennachfrage kaum mithalten kannst. Hier ist, was Roku im letzten Aktionärsbrief zu diesem Thema zu sagen hatte:

Im vierten Quartal gab es eine Mischung aus Stärke und Schwäche in den verschiedenen Werbebranchen. Vertikale Branchen wie Restaurants und Reisen verzeichneten ein starkes Wachstum. Gleichzeitig kam es in der Automobilindustrie und bei Konsumgütern zu Unterbrechungen in der Lieferkette, die die Produktverfügbarkeit beeinträchtigten und zu einer Abschwächung der Werbeausgaben im vierten Quartal führten.

3. Steigende Kosten für Rokus Player-Einheiten

In dem Quartal, das am 31. Dezember endete, verzeichnete Rokus Player-Sparte einen Bruttoverlust von 45,9 Millionen US-Dollar. Das ist mehr als das Dreifache des Bruttoverlustes von 14,6 Mio. US-Dollar im vorangegangenen Quartal. Im vierten Quartal 2020 hatte das Segment noch einen Bruttogewinn von 4,6 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Steigende Kosten für Komponenten und Transport sind die Hauptursache für die Verluste. Roku hat beschlossen, diese höheren Kosten aufzufangen, anstatt die Preise für seine Kunden zu erhöhen. Das Management hofft, dass diese Entscheidung das Wachstum der Kundenkonten höher hält als sonst. Außerdem verdient Roku mit seinem Plattform-Segment wesentlich mehr Geld, nämlich 425 Millionen US-Dollar Bruttogewinn im vierten Quartal, so dass das Unternehmen bereit ist, einen Verlust bei den Playern hinzunehmen, um Kunden anzuziehen.

Kein Ende in Sicht

Insgesamt trugen die steigenden Kosten dazu bei, dass das Betriebsergebnis von Roku im vierten Quartal 2021 um zwei Drittel auf 21,4 Mio. US-Dollar sank, verglichen mit 65,2 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Leider sieht das Management in naher Zukunft kein Ende dieser Störungen in der Lieferkette.

Dadurch wird der Umsatz mit Fernsehgeräten insgesamt gedämpft bleiben, was sich auf das Wachstum von Roku auswirken wird. Auch bei den Werbeausgaben erwartet das Unternehmen weiterhin eine Zurückhaltung. Und schließlich bekräftigte Roku seine Entscheidung, die höheren Kosten für den Umsatz mit Playern zu übernehmen, was die Bruttogewinnspanne noch weiter drücken wird.

Wie du dir vorstellen kannst, reagierten Aktionäre und Investoren nicht positiv auf die Nachricht, und die Aktie fiel am Tag nach der Bekanntgabe um 21 %.

Der Artikel 3 Wege, wie Engpässe in der Lieferkette Roku teuer zu stehen kommen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 21.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Roku.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool