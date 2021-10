4 Kennzahlen, um unterbewertete Aktien zu finden

Mithilfe von Kennzahlen kannst du unterbewertete Aktien identifizieren.

Der Marktwert eines Unternehmens weicht oft von seinem Buchwert ab.

Vergleiche die Kennzahlen eines Unternehmens immer mit einem ähnlichen Unternehmen in derselben Branche.

Wichtige Punkte

Es gibt viele Investmentstrategien, die du anwenden kannst, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Eine davon ist es, fundamental gesunde Unternehmen zu finden, die der Markt unterbewertet hat. Der Kurs eines Unternehmens spiegelt nicht immer seinen inneren Wert wider, und das Investieren in unterbewertete Unternehmen ist zwar nicht die einzige Möglichkeit, eine gute Investition zu finden, aber ein guter Weg, um langfristig erfolgreich zu sein. Im Folgenden findest du vier Kennzahlen, die dir helfen können, unterbewertete Unternehmen zu finden.

1. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ist eine der besten Zahlen, um festzustellen, ob ein Unternehmen unter- oder überbewertet ist oder nicht. Um das KGV eines Unternehmens zu ermitteln, musst du zunächst seinen Gewinn pro Aktie (EPS) wissen. Du kannst den Gewinn pro Aktie ermitteln, indem du die Gewinne eines Unternehmens durch die Anzahl der ausstehenden Aktien teilst. Dann nimmst du den Kurs und teilst ihn durch den Gewinn pro Aktie, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu ermitteln. Je höher das KGV ist, desto teurer ist eine Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen.

Das KGV eines Unternehmens zu kennen, reicht allein nicht aus, um festzustellen, ob eine Aktie unterbewertet ist; es kommt auf die Branche und das KGV ähnlicher Unternehmen an. Du würdest zum Beispiel das KGV von Google nicht mit dem von Nike vergleichen, sondern eher mit einem ähnlichen Tech-Unternehmen wie Apple. Wenn Unternehmen in einer Branche ein KGV von 25-30 haben und du ein ähnliches Unternehmen mit einem KGV um 15 findest, ist es wahrscheinlich unterbewertet.

2. Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG)

Ein großer Teil des Investierens besteht darin, das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu verstehen. Hier kommt das PEG-Verhältnis ins Spiel. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), nur dass es das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens gegenüber seiner bisherigen Leistung hervorhebt.

Du kannst das PEG-Verhältnis eines Unternehmens ermitteln, indem du sein Kurs-Gewinn-Verhältnis durch die Wachstumsrate seiner Gewinne in einem bestimmten Zeitraum teilst. Nehmen wir zum Beispiel an, das KGV eines Unternehmens beträgt 20 und der Gewinn pro Aktie lag in diesem Jahr bei 3,50 US-Dollar und im letzten Jahr bei 2,75 US-Dollar.

Du würdest zunächst die Gewinnwachstumsrate ermitteln, indem du das aktuelle KGV durch das vergangene KGV teilst und dann eins abziehst. Sobald du diese Zahl hast, wandelst du sie in einen Prozentsatz um.

Gewinnwachstumsrate = (3,50 / 2,75)-1 = 0,27

0,27 = 27 %

Als Nächstes teilst du das Kurs-Gewinn-Verhältnis durch die Gewinnwachstumsrate (die ganze Zahl, nicht den Prozentsatz).

20 / 27 = 0,74

PEG-Verhältnis = 0,74

Wenn du das Gleiche mit einem ähnlichen Unternehmen in derselben Branche machst und ein PEG-Verhältnis von 1,3 erhältst, könntest du zu dem Schluss kommen, dass das Unternehmen mit dem niedrigeren PEG-Verhältnis ein besserer Wert ist, weil du weniger für ein höheres Gewinnwachstum bezahlst.

3. Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird die Marktkapitalisierung eines Unternehmens mit seinem Buchwert verglichen. Du kannst das Kurs-Buchwert-Verhältnis eines Unternehmens ermitteln, indem du den Aktienkurs durch den Buchwert (Aktiva minus Passiva) pro Aktie teilst. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter eins ist in der Regel ein Hinweis auf eine potenziell unterbewertete Aktie, denn es bedeutet, dass der Markt das Unternehmen niedriger bewertet als auf dem Papier steht.

Du kannst die Aktiva und Passiva, die du in deine Berechnungen einbeziehen willst, in den Quartalsberichten eines Unternehmens finden. Auch eine einfache Online-Suche führt dich in der Regel zu einer Zahl, die du verwenden kannst.

4. Verhältnis des Kurses zum freien Cashflow (FCF)

Der freie Cashflow - der manchmal mit dem Gewinn verwechselt wird - gibt an, wie viel Geld einem Unternehmen zufließt und wie viel es wieder abgibt. Wenn ein Unternehmen mehr Geld einnimmt als es ausgibt, gilt es als Cashflow-positiv; wenn es mehr Geld ausgibt als es einnimmt, gilt es als Cashflow-negativ.

Wenn du die Marktkapitalisierung eines Unternehmens durch seinen freien Cashflow teilst, erhältst du den Kurs zum FCF. Je niedriger dieser Wert ist, desto eher gilt eine Aktie als unterbewertet, weil du dann weniger für mehr Cashflow zahlst. Und im Allgemeinen geht ein Anstieg des Cashflows einem Anstieg der Gewinne voraus.

Idealerweise suchst du nach Unternehmen mit einer FCF-Quote von weniger als 10.

Mach deine Recherche

Wie bei den meisten, wenn nicht sogar bei allen Kennzahlen, die beim Investieren helfen, ist es wichtig, dass du nicht nur eine einzige Kennzahl als bare Münze nimmst. Einer der wichtigsten Aspekte ist, zu wissen, womit man diese Zahlen vergleichen kann, und eine gute Faustregel ist, immer ähnliche Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen.

Die Bewertung ist bei der Auswahl einer Aktie zwar wichtig, aber nicht der einzige Faktor. Bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du Recherchen anstellen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen eine solide Investition ist, die zu deiner Investmentstrategie passt. Auf diese Weise kannst du dein Geld vermehren und deine finanziellen Ziele verwirklichen.

Der Artikel 4 Kennzahlen, um unterbewertete Aktien zu finden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

