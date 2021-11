AKTIE IM FOKUS: About You mit kräftiger Kurserholung - MSCI-Indexaufnahme

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Börsenneulings About You sind am Freitag nach Neuigkeiten des renommierten Index-Anbieters MSCI kräftig auf Erholungskurs gegangen. Sie zogen zuletzt mit plus 13,2 Prozent auf 20,600 Euro an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax , nachdem sie tags zuvor erst ein Rekordtief bei 17,30 Euro erreicht hatten.

Damit überwanden sie die im Juni an die Börse gegangenen und zu 23 Euro je Stück ausgegebenen Papiere nun auch wieder die 21-Tage-Linie. Diese verläuft aktuell bei etwas über 19,55 Euro, und signalisiert den kurzfristigen Trend der Aktie. Die Papiere profitierten von der am 30. November nach Handelsschluss anstehenden Aufnahme des Online Modehändlers in die MSCI Global Small Cap Indizes.

Weitere deutsche Werte, die aufgenommen werden sind Atoss Software , Bike 24 , die Vorzugsaktien von Einhell , Energiekontor , Fielmann , GFT Technologies , Heidelberger Druck , Mister Spex , PVA Tepla , Schaeffler , Synlab sowie Teamviewer . Herausgenommen werden zugleich die zwei deutschen Unternehmen Exasol und Washtec ./ck/he