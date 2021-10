AKTIE IM FOKUS: Sartorius fallen deutlich zurück nach Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzüge von Sartorius sind am Freitag mit einem Minus von mehr als drei Prozent an das Ende im ebenfalls schwachen Leitindex Dax gerutscht. Noch vor drei Wochen hatten die stark gelaufen Titel des Pharma- und Laborausrüsters ein Rekordhoch von fast 600 Euro erreicht. Nun kosten sie wieder so viel wie zuletzt Mitte August.

Belastet wurden die Aktien auch von einer gestrichenen Kaufempfehlung durch die Societe Generale (SocGen). Analystin Delphine Le Louët begründete dies mit dem Kostenanstieg, dem das Unternehmen in einer Zeit nach der Pandemie ausgesetzt sei./ajx/jha/