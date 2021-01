AKTIE IM FOKUS: SMA rutschen ab - Jefferies-Studie treibt Gewinnmitnahmen voran

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger haben bei SMA Solar auch am Mittwoch weiter Kasse gemacht. Im frühen Handel sackten die Aktien um 5,4 Prozent auf 62,05 Euro ab, im Tief waren sie in den Anfangsminuten sogar kurz unter die 60-Euro-Marke gefallen. Eine Studie des Analysehauses Jefferies galt dabei als neues Signal für Gewinnmitnahmen, die nach einem am vergangenen Freitag erreichten Hoch seit 2011 nun schon einige Tage anhalten.

Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht die Aktien des Solarunternehmens reif für eine Verschnaufpause, nachdem sie sich seit Anfang August fast verdreifacht hatten. Hesse erwähnte dabei speziell die Rally um fast ein Drittel seit Mitte Dezember. Seiner Einschätzung nach ist die Zukunft zwar vielversprechend, es bleibe aber abzuwarten, ob SMA wirklich dazu in der Lage ist, einen Teil der verlorenen Marktanteile zurückzugewinnen. Während sich die Profitabilität tatsächlich bessere, bleibe das Management hinsichtlich der Größenordnung auch vorsichtig./tih/jha/