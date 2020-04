Aktien Asien: Uneinheitlich - Höhenflug in Tokio hält an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte präsentiert. Während die Börse in Tokio ihren klaren Erholungskurs diese Woche fortsetzte, wiesen die Handelsplätze in Festland-China und Hongkong mehr oder weniger negative Vorzeichen auf. Ebenso uneinheitlich waren die Nachrichten zur jüngsten Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie rund um den Globus.

Der japanische Nikkei-225 schloss 2,1 Prozent höher bei rund 19 353 Punkten. Damit summiert sich der Nikkei-Gewinn in dieser Woche nun bereits auf fast 9 Prozent. In Hongkong hingegen fiel der Hang Seng am Mittwoch im späten Handel um 1,15 Prozent auf 23 975 Zähler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen wurde zuletzt mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 3783 Punkten gehandelt.

In den USA sind allein am Dienstag 1921 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies war der bisher höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Krise. Allein der besonders heftig getroffene US-Bundesstaat New York verzeichnete 731 Tote an nur einem Tag. Auch in Großbritannien und Frankreich sind die Todeszahlen relativ hoch. Dagegen verlangsamte sich in Italien der Anstieg der Neuinfektionen weiter auf den niedrigsten Stand seit 13. März./edh/mis