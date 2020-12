All for One Group will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die All for One Group SE (ISIN: DE0005110001) will der am 11. März 2021 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro vorschlagen. Damit bleibt die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 50,70 Euro bei 2,37 Prozent. Der Konzern aus Filderstadt bei Stuttgart legte am Freitag die endgültigen Zahlen (IFRS) für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 (inkl. Erstanwendung IFRS 16) vor. Die Gesamterlöse lagen mit 355,4 Mio. Euro leicht (minus 1 Prozent) unter dem Vorjahresniveau von 359,2 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 41,3 Mio. Euro (2018/19: 25,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge vom Umsatz beträgt 11,6 Prozent (2018/19: 7,1 Prozent). Ohne IFRS 16 läge das EBITDA um 26 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Periodenergebnis beträgt 13,1 Mio. Euro (plus 28 Prozent) und das Ergebnis je Aktie 2,55 Euro (plus 24 Prozent). Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt betreut nach eigenen Angaben mehr als 2.500 Kunden und beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter. Die Firma bietet Management-, Prozess- und IT-Beratung sowie IT-Services. Redaktion MyDividends.de