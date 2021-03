ALPHABET - Relative Stärke vs. absolut starke Widerstände

Viele US-Technologieaktien kamen in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Nicht so die Aktie von Alphabet, die mit relativer Stärke überzeugen. Schon im November war es dem Wert gelungen, das damalige Rekordhoch bei 1.733 USD zu durchbrechen und die imposante Rally nach einem bullischen Pullback mit einem Ausbruch über das frische Rekordhoch bei 1.847 USD fortgesetzt.

In der Spitze zogen die Aktien von Alphabet an die Kursziele bei 2.058 und 2.157 USD an, ehe eine leichte Korrektur einsetzte. Diese wurde bisher noch vor der markanten kurzfristigen Unterstützung bei 2.002 USD von der weiterhin starken Käuferseite beendet.

Oberhalb von 2.002 USD sind neue Rekordstände wahrscheinlich

Solange die Aktien über der Unterstützung bei 2.002 USD notieren, ist der Aufwärtstrend vollkommen intakt. Wie zuletzt erläutert sollte der Wert jetzt allerdings nicht nur über das Kursziel bei 2.124 und das Rekordhoch bei 2.152 USD steigen, sondern auch das kurzfristige Ziel bei 2.157 USD deutlich hinter sich lassen, um das nächste Longsignal zu generieren:

Oberhalb von 2.175 USD wäre ein solcher Ausbruch gelungen und eine Rallyausweitung bis 2.230 und 2.245 USD zu erwarten. Mittelfristig könnte der Anstieg bei Kursen über 2.245 USD sogar bis 2.324 USD führen.

Unterhalb von 2.157 USD droht weiter die Topbildung

Werden die Kursziele im Bereich des neuen Allzeithochs bei 2.152 USD dagegen in den nächsten Tagen nicht durchbrochen, steigt die Gefahr einer kurzfristigen Topbildung weiter. Schon ein Rücksetzer unter 2.058 USD könnte dabei den Angriff auf die zentrale Unterstützung bei 2.002 USD einleiten.

Darunter wäre ein kleines Verkaufssignal aktiv und zunächst von einem Einbruch bis 1.934 USD auszugehen. Sollte die Unterstützung nicht verteidigt werden, stünde bereits der gesamte Aufwärtstrend seit September zur Disposition. Darunter käme es zu einer Korrekturausweitung bis 1.847 USD, die aber auch nahtlos in eine Verkaufswelle bis 1.733 USD übergehen kann.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

